Korlantas Kolaborasi dengan Ditjen Hubdat Untuk Wujudkan Keselamatan Lalu Lintas

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho melaksanakan rapat koordinasi bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan untuk kolaborasi dan koordinasi mengatasi Over Dimension dan Overloading serta Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional, di NTMC Polri, Selasa (26/8).

Agus mengatakan kolaborasi dan koordinasi dengan membentuk satuan tugas (satgas), kantor bersama untuk mengevaluasi langkah-langkah menuju zero over dimension dan overload serta mengglorifikasikan tentang keselamatan.

"Dua isu yang dibahas tentunya koordinasi dan kolaborasi adalah yang paling utama jadi berkaitan dengan over dimension dan overload kami sepakat bahwa negara harus hadir dan sudah membuat satgas dan bahkan ada kantor bersama," kata dia dalam siaran persnya, Selasa (26/8).

Dengan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas, Kakorlantas mengajak untuk tetap bekerja sama menggelorakan keselamatan dengan langkah-langkah yang komperhensif.

"Jadi pentingnya keselamatan biar pun angka kecelakaannya mulai turun, tetapi masih berhati-hati untuk bisa sama-sama bekerja dan bekerja sama-sama untuk mengglorifikasikan dan melakukan langkah-langkah yang komperhensif yang berada di lapangan," tambahnya.

Pada program Safety Week atau pekan keselamatan bersama lima pilar akan menggelorakan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas.

"Di safety week nanti kami akan bersama-sama dengan lima pilar untuk mencari langkah-langkah yang tepat bagaimana memberikan gerakan moral supaya keselamatan itu yang paling utama," jelas Kakorlantas.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menambahkan dengan adanya pembahasan over dimension dan overload dan Hari Keselamatan Lalu Lintas sudah mempersiapkan integrasi data , sarana dan prasarana untuk penegakan hukum dan pengawasan.