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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Korlantas Polri & Jasa Raharja Perkuat Sinergi Tingkatkan Pelayanan Publik

Rabu, 29 Juli 2026 – 12:55 WIB
Korlantas Polri & Jasa Raharja Perkuat Sinergi Tingkatkan Pelayanan Publik - JPNN.COM
Korlantas Polri memperkuat sinergi untuk meningkatkan pelayanan publik. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menerima audiensi jajaran Jasa Raharja di Gedung NTMC Korlantas Polri, Jakarta, Rabu (29/7). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi kedua institusi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Audiensi diterima oleh Kakorlantas Irjen Wibowo serta dihadiri Komisaris Utama PT Jasa Raharja Irjen (purn) Aan Suhanan, Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, jajaran direksi PT Jasa Raharja, serta PJU Korlantas Polri.

Kakorlantas menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Menurutnya, hubungan antara Korlantas Polri dan Jasa Raharja selama ini telah terjalin erat melalui berbagai program bersama yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

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"Tentunya kegiatan ini selain sebuah ajang tali silaturahmi yang sudah terjalin selama ini, juga tentunya ingin kembali kita bersinergi, berkolaborasi, terkait dengan beberapa singgungan tugas yang cukup erat antara Korlantas Polri dengan Jasa Raharja. Terutama di bidang pelayanan kesamsatan, juga terkait dengan bidang penanganan kecelakaan lalu lintas," kata Kakorlantas.

Dia menegaskan kolaborasi kedua institusi tidak hanya berfokus pada pelayanan administrasi kendaraan bermotor melalui samsat, tetapi juga pada upaya menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban di jalan raya

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui kebijakan yang tetap menjaga kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat.

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"Pemanfaatan transformasi digital ini bukan hanya sekedar untuk memindahkan pelayanan dari loket ke sebuah aplikasi, tapi harus betul-betul bisa lebih mempercepat penanganan pelayanan kepada masyarakat," ujar Kakorlantas.

Dalam kesempatan tersebut, Wibowo juga menyoroti pentingnya upaya preventif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Korlantas Polri bersama Jasa Raharja terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan pelayanan publik.

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TAGS   Korlantas  Pelayanan Publik  Sinergi  Kecelakaan Lalu Lintas 
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