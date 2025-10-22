Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Korlantas Polri Menargetkan 500 Kamera ETLE Terpasang di Jawa Barat  

Rabu, 22 Oktober 2025 – 16:02 WIB
Korlantas Polri Menargetkan 500 Kamera ETLE Terpasang di Jawa Barat   - JPNN.COM
Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dalam konferensi pers ETLE Jawa Barat di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Rabu (22/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG -

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri berencana memasang total 500 kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah Polda Jawa Barat (Jabar) pada 2026.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyebut penambahan dikarenakan penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas mampu naik hingga 353 persen berkat penggunaan ETLE di Jabar.

Baca Juga:

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Jawa Barat bahwa kinerja ETLE pada 2025 jadi ada kenaikan 353 persen, itu luar biasa."

"Lalu, tervalidasi dan ter-capture, itu juga ada kenaikan jumlahnya 166.764, naik 593 persen,” kata Agus ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Rabu (22/10).

“Demikian juga terkonfirmasi ada kenaikan sampai 832 persen, yang membanggakan terbayar."

Baca Juga:

"Ketika ter-capture, tervalidasi, terkirim, seseorang yang diduga melanggar mengakui dan mereka membayar, itu sampai 110.560 yang sudah membayar, jadi kenaikannya 826 persen,” lanjutnya.

Menurut Agus, meski angka penindakannya cukup efektif, tetapi jumlah perangkat ETLE di Polda Jabar dinilai belum maksimal.

Korlantas Polri berencana memasang 500 kamera ETLE di wilayah Polda Jawa Barat pada tahun 2026. Penindakannya dinilai efektif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Korlantas Polri  Kamera ETLE  Surat Tilang ETLE  kamera ETLE di jabar  Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho 
BERITA KORLANTAS POLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp