JPNN.com - Nasional - Hukum

Korlantas Polri Perkuat Silaturahmi dengan Media Lewat Pertandingan Bulu Tangkis

Kamis, 07 Mei 2026 – 23:34 WIB
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar silaturahmi dengan awak media melalui pertandingan bulutangkis di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Kamis (7/5). Foto: Korlantas Polri

jpnn.com, JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar silaturahmi dengan awak media melalui pertandingan bulu tangkis di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Kamis (7/5).

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kolaborasi antara kepolisian dan media dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

"Kami mewakili Polri melalui Korlantas saat ini bermitra, bersama-sama, berkolaborasi, dan dekat dengan media," kata Irjen Agus Suryonugroho di lokasi.

Menurut jenderal bintang dua itu, kedekatan dengan media menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan tugas di lapangan, termasuk saat pelaksanaan Operasi Ketupat.

Melalui media, informasi mengenai rekayasa lalu lintas hingga kondisi terkini di jalur mudik dapat tersampaikan kepada masyarakat secara cepat dan akurat.

"Salah satu indikator keberhasilan Operasi Ketupat adalah karena kami sangat dekat dengan media. Rekan-rekan media bisa menyampaikan informasi sejelas-jelasnya kepada publik," tambah Irjen Agus.

Mantan Wakapolda Jateng ini juga menegaskan bahwa hubungan baik dengan media merupakan instruksi langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

"Perintah Bapak Kapolri jelas, jaga hubungan yang baik dan kelola media dengan baik. Karena memang media inilah yang mengawal tugas-tugas kepolisian, khususnya tugas negara," tegasnya.

Korps Lalu Lintas Polri menggelar silaturahmi dengan awak media melalui pertandingan bulu tangkis di Universitas Negeri Jakarta.

TAGS   Korlantas Polri  Kakorlantas  bulu tangkis  jurnalis 
