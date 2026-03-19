Korlantas Polri Telah Siapkan Skema Arus Balik Lebaran 2026, Tol Fungsional Jadi Kunci

jpnn.com, JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai mematangkan strategi besar untuk menghadapi arus balik Lebaran 2026.

Meski saat ini fokus utama masih pada arus mudik, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan bahwa skenario untuk kepulangan pemudik sudah siap dieksekusi.

Irjen Agus mengungkapkan bahwa arahan langsung dari Kapolri telah diterima untuk memastikan arus balik tidak mengalami kemacetan horor.

Salah satu "senjata" utama yang disiapkan adalah pemanfaatan jalur tol fungsional secara maksimal.

"Arus balik juga ada strategi khusus. Jadi khususnya adalah penggunaan jalan tol fungsional. Ini sangat strategis untuk mengurai kepadatan," kata Irjen Agus di Command Center Korlantas Polri, KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/3).

Dia menjelaskan salah satu titik krusial yang diantisipasi adalah kemacetan di Kilometer 66 Tol Jakarta-Cikampek (Japek).

Menurutnya, titik ini sering menjadi momok karena adanya pertemuan arus (crossing) dari arah Bandung dan Jawa Tengah.

Guna menyiasati hal tersebut, Irjen Agus berencana mengoperasikan Tol Japek Selatan secara fungsional.