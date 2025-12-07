Korlantas Serahkan 9 Kendaraan Operasional & Sembako ke Polda Sumbar

jpnn.com, PADANG - Kapolda Sumatera Barat Irjen Gatot Tri Suryanta menerima sembilan unit kendaraan dinas serta satu truk sembako dari Korps Lalu Lintas (Korlantas Polri), Selasa (16/12).

Bantuan kendaraan ini rencananya akan didistribusikan kepada beberapa Polres di wilayah hukum Polda Sumbar. Sementara untuk sembako akan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Ketua Tim Kemanusiaan Korlantas Polri Wilayah Sumatera Barat AKBP Risben bersama personel diterima langsung di Mapolda Sumbar. Kehadirannya bersama kendaraan dan sembako disambut hangat oleh Kapolda.

"Terima kasih Pak Kakor perhatiannya luar biasa untuk Sumatera Barat untuk meningkatkan pelayanan khususnya bagi pengguna jalan di Sumatera Barat," kata Kapolda.

Kapolda juga mengapresiasi langkah Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho dalam mengupayakan bantuan ke tiga wilayah terdampak bencana. Dia berharap Korlantas Polri tetap maju dan makin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai informasi, Korlantas Polri melepas 25 unit mobil patroli untuk mendukung operasional kepolisian di daerah terdampak. Kendaraan tersebut dibagi menjadi tiga: 9 unit untuk Sumatera Barat, 8 unit untuk Sumut, dan 8 unit untuk Aceh.

Baca Juga: Anggota DPR Kirim Bantuan Subsidi Pembangunan Rumah di Sumbar

Selain kendaraan, Korlantas juga mengirim 1.500 paket sembako yang dibawa langsung oleh personel dari Jakarta. Bantuan tambahan berupa rendang dari warga Minang turut diberangkatkan untuk diserahkan kepada masyarakat di lokasi bencana.

Agus menjelaskan bahwa pengiriman bantuan ini merupakan bentuk respons cepat Korlantas Polri atas arahan Kapolri untuk membantu personel dan masyarakat di daerah yang sedang dilanda bencana. (cuy/jpnn)