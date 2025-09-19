Korlantas Ziarah ke TMP Kalibata Peringati Hari Keselamatan LLAJ Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70 dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nasional ke-1 yang jatuh pada hari ini, Jumat 19 September 2025, Korlantas Polri melaksanakan kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta.

Kegiatan ini dipimpin langsung Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan, sekaligus penanaman nilai perjuangan dan semangat nasionalisme kepada jajaran personel lalu lintas.

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Wibowo selaku ketua panitia peringatan menegaskan, ziarah dan tabur bunga ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting untuk mengingat jasa para pahlawan sekaligus menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang lalu lintas.

“Semangat juang para pahlawan, khususnya para pendahulu kami, senior2 kami yang pernah bertugas di fungsi lalu lintas, harus menjadi teladan bagi seluruh personel. Kami ingin nilai keikhlasan, disiplin, dan tanggung jawab itu tercermin dalam setiap pelayanan kepada masyarakat,” ujar Brigjen Wibowo.

Rangkaian acara ziarah diawali dengan upacara penghormatan, mengheningkan cipta, dan dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga di pusara pahlawan. Suasana khidmat menyelimuti kegiatan yang diikuti oleh pejabat utama dan personel jajaran Korlantas Polri.

Melalui kegiatan ini, Korlantas Polri menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keselamatan lalu lintas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan berlandaskan nilai perjuangan para pahlawan bangsa.

Tabur bunga dilakukan ke makam sejumlah purnawirawan Polri, yakni: lrjen (Purn) U.E. Madellu, Irjen (Purn) Yudi Sushariyanto, Brigien (Purn) Untung Margono, dan Irjen (Purn) Suprapto.

Dalam kesempatan ini, Kakorlantas menegaskan peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70 dan Hari Keselamatan LLAJ Nasional ke-1 ini membawa pesan penting untuk pengabdian dan tanggung jawab moral petugas kepolisian lalu lintas dalam menjaga keselamatan masyarakat di jalan raya.