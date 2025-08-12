Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Korporasi Jadi Tersangka Korupsi Tol MBZ, Kejagung: Itu Strategi Penyidik

Selasa, 12 Agustus 2025 – 13:26 WIB
Korporasi Jadi Tersangka Korupsi Tol MBZ, Kejagung: Itu Strategi Penyidik - JPNN.COM
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna. ANTARA/Nadia Putri Rahmani/am.

jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung mengungkapkan alasan baru menetapkan satu tersangka korporasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan Jalan Tol Japek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat atau MBZ.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan bahwa hal tersebut merupakan strategi penyidik.

“Itu strategi penyidik. (Penetapan tersangka korporasi) bertahap dulu,” ujar dia dikutip dari Antara, Selasa (12/8).

Baca Juga:

Dia mengatakan bahwa penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pasti memiliki pertimbangan tersendiri mengapa baru menetapkan satu tersangka korporasi mengingat ada korporasi lain yang terlibat dalam proses pembangunan tol MBZ.

“Teman-teman penyidik punya pertimbangan tersendiri. Diprioritaskan dulu yang menjadi prioritas,” ujarnya.

Diketahui, Kejagung telah menetapkan satu tersangka korporasi dalam kasus ini, yaitu PT Acset Indonusa Tbk.

Baca Juga:

Adapun PT Acset merupakan bagian dari kerja sama operasi (KSO) bersama PT Waskita Karya (Persero) dalam pembangunan tol MBZ.

Pada 29 Juli 2025, penyidik pada Jampidsus Kejagung memeriksa sejumlah saksi dalam proses penyidikan atas nama tersangka korporasi PT Acset Indonusa Tbk.

Kejaksaan Agung baru menetapkan satu korporasi sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan tol MBZ.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kejaksaan Agung  Tol MBZ  Kasus Korupsi  penyidik 
BERITA KEJAKSAAN AGUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp