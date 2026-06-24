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JPNN.com - Nasional - Hukum

Kortas Tipidkor Geledah BC Juanda Soal Korupsi Impor Ponsel Ilegal

Kamis, 25 Juni 2026 – 00:02 WIB
Kortas Tipidkor Geledah BC Juanda Soal Korupsi Impor Ponsel Ilegal - JPNN.COM
Penyidik Utama Tingkat II Kortas Tipidkor Polri Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Mulya Hakim Solichin (tengah) menjelaskan kepada awak media terkait penggeledahan dugaan korupsi di KPPBC Juanda, di Sidoarjo, Rabu (24/6/2026). Polisi turut memeriksa satu orang pegawai KPPBC Juanda, AY, serta MT selaku direktur PT TSL yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya dalam kasus pidana terkait. (ANTARA/Fahmi Alfian)

jpnn.com, SURABAYA - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menggeledah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda, Sidoarjo, Rabu, terkait dugaan korupsi impor telepon seluler ilegal.

Penyidik Utama Tingkat II Kortas Tipidkor Polri Brigjen Mulya Hakim Solichin mengatakan seorang pegawai Bea Cukai Juanda berinisial AY diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut.

"Ada dugaan persekongkolan yang menyebabkan barang masuk tanpa melalui mekanisme pemeriksaan sebagaimana mestinya, termasuk tidak dilakukannya pemeriksaan fisik terhadap barang impor tersebut yang melibatkan oknum petugas Bea Cukai," kata Mulya.

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Selain AY, penyidik memeriksa MT, Direktur PT TSL yang merupakan perusahaan induk importir telepon seluler bekas, sebagai saksi.

MT sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana impor telepon seluler ilegal.

Mulya mengatakan penyidik juga menggeledah gedung kargo PT JAS di kawasan Bandara Internasional Juanda, rumah MT, dan rumah AY.

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Dari penggeledahan itu, penyidik menyita telepon seluler, perangkat perekam kamera pengawas, rekening koran, catatan pembagian uang, slip setoran, uang tunai sekitar Rp165 juta, dan 14.200 dolar Singapura.

Penyidik juga menyita emas seberat 22 gram, sertifikat tanah dan bangunan beserta akta jual beli, delapan sertifikat hak guna bangunan, satu buku pemilik kendaraan bermotor, tujuh kontainer dokumen, serta satu berkas hasil penyalinan aplikasi.

Kortas Tipidkor Polri menggeledah Bea Cukai Juanda soal perkara korupsi ponsel ilegal.

Sumber Antara

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TAGS   Kortas Tipidkor Polri  Penggeledahan  Kasus Korupsi  impor ponsel ilegal 

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