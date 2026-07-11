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JPNN.com - Nasional - Hukum

Kortas Tipidkor Polri Tetapkan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Jadi Tersangka Perkara TPPU

Sabtu, 11 Juli 2026 – 17:40 WIB
Kortas Tipidkor Polri Tetapkan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Jadi Tersangka Perkara TPPU - JPNN.COM
Eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah. Foto dok ANTARA/Asprilla Dwi Adha/agr

jpnn.com, JAKARTA - Kortas Tipidkor Polri menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Hal demikian disampaikan Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto dalam konferensi pers bersama Komisi III DPR RI dan Plt Jampidsus Rudi Margono di Kejagung, Jakarta, Sabtu (11/7).

Mulanya, Totok mengatakan berkas penananganan tiga perkara korupsi, yakni tata kelola batu bara yang memicu pemadaman listrik, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel telah dilimpahkan ke Kejagung.

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"Penanganan penyidikan terhadap tiga perkara telah dilimpahkan ke Kejagung," kata dia dalam konferensi pers.

Totok mengatakan penyidik Kortas Tipidkor Polri dalam mengusut tiga perkara itu telah memeriksa 15 saksi dan dua ahli.

Penyidik kepolisian juga menggeledah 13 titik, tiga di antaranya sebuah rumah mewah di Sentul dan Kafe de’Clan Signature serta Koin Money Changer di Cipete.

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"Termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal memonitor dan mengetahui," terangnya.

Totok menuturkan pihaknya dalam tiga perkara korupsi telah melaksanakan gelar perkara dan menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Kortas Tipidkor Polri menetapkan mantan Jaksa Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Dalam kasus apa?

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TAGS   Febrie Adriansyah  Febrie Adriansyah mundur  Polri  Jampidsus Kejagung  TPPU 
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