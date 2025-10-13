Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Korupsi Digitalisasi SPBU, KPK Periksa PT TRG Investama hingga Hanindo Citra

Senin, 13 Oktober 2025 – 14:03 WIB
Korupsi Digitalisasi SPBU, KPK Periksa PT TRG Investama hingga Hanindo Citra - JPNN.COM
Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (13/10), menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) periode 2018–2023.

Saksi yang dipanggil antara lain Aya Natalia (pegawai TRG Investama), John Tangkey (Direktur Utama PT Hanindo Citra), Iskandarsyah (Business Development Head PT Hanindo Citra), serta Suhendra Kurniawan (Manager Keuangan PT Hanindo Citra).

"Pemeriksaan tersebut akan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Baca Juga:

Pemanggilan saksi ini dilatarbelakangi penyelidikan yang mulai diperluas oleh KPK terhadap proyek digitalisasi SPBU, yang telah memasuki tahap penyidikan sejak September 2024.

Pemanggilan John Tangkey sebagai saksi merupakan bagian dari upaya memperdalam peran PT Hanindo Citra dalam proyek digitalisasi SPBU. Sementara itu, media lokal menyebut bahwa proyek digitalisasi tersebut mencakup sistem pemantauan stok, transaksi pembayaran digital, dan integrasi data distribusi BBM.

Sebelumnya, KPK juga menyebut bahwa dua saksi kunci telah dikonfirmasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai proses pengadaan digitalisasi SPBU — salah satunya adalah Jumali, mantan Vice President Retail Fuel Marketing Pertamina — sebagai bagian dari kolaborasi antar lembaga untuk menghitung potensi kerugian negara. (tan/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

Baca Juga:

KPK memanggil empat saksi dalam perkara dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina 2018–2023.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  SPBU  Kasus Korupsi  Kasus 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp