JPNN.com - Nasional - Hukum

Korupsi Kuota Haji, Kini Giliran Gus Alex

Selasa, 17 Maret 2026 – 09:25 WIB
Jubir KPK Budi Prasetyo. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (IAA) sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji.

Giliran Gus Alex tiba setelah sebelumnya KPK menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 12 Maret 2026 terkait kasus itu.

Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Foto: Fakhri Hermansyah/bar/Antara

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan hari ini, Selasa (17/3), penyidik menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap Gus Alex yang merupakan Staf Khusus Menag periode 2020-2024.

"Pemanggilan yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai tersangka," kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.

Budi menjelaskan pemeriksaan Gus Alex bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Kami meyakini saudara IAA kooperatif dan akan memenuhi panggilan hari ini," katanya.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mulai menyidik kasus dugaan korupsi terkait kuota haji untuk Indonesia tahun 2023-2024.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gus Alex  Ishfah Abidal Aziz  Korupsi Haji  KPK  Gus Yaqut  korupsi kuota haji  fuad hasan masyhur 
