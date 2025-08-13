Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Korupsi Kuota Haji, KPK Dalami SK Menag dan Kemungkinan Perintah Atasan

Rabu, 13 Agustus 2025 – 02:02 WIB
Korupsi Kuota Haji, KPK Dalami SK Menag dan Kemungkinan Perintah Atasan - JPNN.COM
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8). Foto : Ricardo

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pembuatan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang mengatur pembagian kuota haji pada waktu tersebut.

Pendalaman dilakukan KPK dalam tahap penyidikan dugaan korupsi kuota haji di era Menteri Agama (Menag) Gus Yaqut Cholil Qoumas.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu sedang mencari tahu apakah Menag ketika itu merancang SK itu sendiri atau SK tersebut sudah jadi.

Baca Juga:

"Apakah ada yang menyusun SK itu, kemudian istilahnya disodorkan kepada yang bersangkutan untuk ditandatangani? Nah, ini yang sedang kami dalami," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Asep mengatakan KPK akan mengusut proses pembuatan SK tersebut, apakah usulan dari bawahan kemudian ditindaklanjuti atasan, atau perintah dari atasan yang dilaksanakan oleh bawahan.

"Jadi kami lihat seperti tadi di awal, itu siapa yang memberi perintah. Apakah ada yang lebih tinggi dari itu, kemudian memberi perintah, atau bagaimana? Nah, itu yang sedang kami dalami," tuturnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman tersebut dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.

KPK mendalami SK Menag terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji era Gus Yaqut Cholil Qoumas menjadi meteri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   korupsi kuota haji  Haji Khusus  Yaqut Cholil Qoumas  Gus Yaqut  KPK  korupsi  Asep Guntur Rahayu 
BERITA KORUPSI KUOTA HAJI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp