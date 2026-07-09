Korupsi Penjualan Susu di BBPTUHPT Baturraden Merugikan Negara Rp 10,13 Miliar

jpnn.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto menahan tersangka korupsi penjualan produksi susu di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden periode 2018–2024, berinisial SHH, setelah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II), Kamis (9/7/2026).

Kajari Purwokerto Slamet Jaka Mulyana mengatakan tersangka yang saat itu menjabat Kepala BBPTUHPT Baturraden ditahan di Rumah Tahanan Negara Banyumas selama 20 hari untuk kepentingan penuntutan.

"Sebelum Tahap II, tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Purwokerto Timur II dan dinyatakan sehat. Pelaksanaan Tahap II dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)," kata dia di Banyumas.

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Jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang.

Hasil penyidikan menunjukkan SHH yang juga menjadi penasihat dan pembina Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Iko Karnaba diduga melakukan penyimpangan penjualan susu produksi BBPTUHPT Baturraden selama Maret 2018 hingga November 2024.

Modus yang digunakan, yakni menjual susu melalui KPRI Iko Karnaba sebelum dipasarkan kepada masyarakat dan agen dengan harga lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan.

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"Harga yang seharusnya Rp 4.500 per liter dijual hingga Rp 7.500 per liter sehingga selisih hasil penjualan diduga tidak disetorkan ke kas negara," katanya.

Penyidik juga menemukan dugaan penetapan harga susu tanpa survei serta penjualan susu afkir yang seharusnya tidak boleh dipasarkan.