Kostum Panggung Hilang seusai Tampil di Coachella, Madonna Buka Sayembara

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Madonna melaporkan hilangnya kostum yang dia kenakan saat tampil di Coachella Valley Music and Arts Festival 2026.

Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Senin (20/4).

Madonna sebelumnya tampil sebagai bintang tamu dalam penampilan Sabrina Carpenter di panggung festival yang digelar di California, Amerika Serikat, pada Jumat (17/4) malam waktu setempat.

Dalam keterangannya, Madonna menyebut kostum yang hilang merupakan koleksi vintage dari arsip pribadinya yang memiliki nilai historis tinggi dalam perjalanan kariernya.

“Kostum saya yang diambil dari arsip pribadi saya — jaket, korset, gaun, dan lainnya. Ini bukan sekadar pakaian, tetapi bagian dari sejarah saya,” tulisnya.

Dia mengungkapkan bahwa sejumlah item lain dari periode yang sama juga dilaporkan hilang, termasuk korset berwarna ungu muda dan jaket berwarna ungu tua.

Madonna berharap barang-barang tersebut dapat ditemukan dan kembali kepadanya dalam kondisi baik. Ia juga mengajak publik untuk membantu memberikan informasi jika mengetahui keberadaan kostum tersebut.

Sebagai bentuk keseriusan, Madonna menawarkan imbalan bagi siapa pun yang dapat mengembalikan kostum tersebut melalui kontak timnya.