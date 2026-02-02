Kota Tua Tutup untuk Syuting Film Lisa BLACKPINK, UMKM Dapat Kompensasi

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Kota Tua, Jakarta ditutup sementara waktu lantaran tengah digunakan untuk syuting film yang dibintangi Lisa BLACKPINK.

Pemerintah Kota Jakarta Barat memastikan kompensasi terhadap pedagang lokasi binaan (Lokbin) Kota Intan di kawasan Kota Tua, Jalan Cengkeh, Pinangsia, Tamansari, yang terdampak penutupan lokasi tersebut.

"Tentunya, Pemprov DKI tetap memperhatikan kesejahteraan pedagang dengan memberikan kompensasi atas kegiatan tersebut," kata Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Barat Iqbal Idham Ramid dilansir Antara, Senin (2/2).

Menurutnya, pada 31 Januari-1 Februari 2026, terdapat 60 pedagang di Lokbin Kota Intan yang sementara tidak dapat berjualan.

Adapun lokasi berjualan terkena dampak karena sedang digunakan untuk syuting film Lisa BLACKPINK.

"Total ada 60 pedagang, (data) per 31 Januari-1 Februari," ujarnya.

Iqbal menjelaskan, penutupan Lokbin Kota Intan merupakan tindak lanjut dari hasil rapat yang digelar pada 15 Januari 2026.

Rapat yang dihadiri oleh sejumlah pemangku kebijakan itu berisi penentuan lokasi yang akan digunakan untuk syuting film yang dibintangi Lisa BLACKPINK.