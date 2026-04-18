JPNN.com - Entertainment - Musik

Kotak Hingga Nidji Bakal Meriahkan Festival Semesta Berpesta 2026

Sabtu, 18 April 2026 – 17:57 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Festival pop culture Semesta Berpesta 2026 kembali digelar dengan konsep yang lebih besar dan meriah, menghadirkan pengalaman musik dan hiburan yang lebih dekat dengan generasi masa kini.

Memasuki tahun keempat penyelenggaraannya, Semesta Berpesta berkembang menjadi salah satu intellectual property unggulan milik BTV dengan capaian lebih dari 200.000 penonton di berbagai kota di Indonesia.

Pada tahun ini, festival akan hadir dalam format roadshow di delapan kota, dimulai dari Bali pada 25 April, kemudian berlanjut ke Yogyakarta, Malang, Bandung, Bogor, Bekasi, hingga Makassar, sebelum mencapai puncaknya di Jakarta pada 15–16 Agustus 2026.

Semesta Berpesta tidak hanya menghadirkan konser musik, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi lintas sektor yang menggabungkan musik, fashion, kuliner, serta produk UMKM dalam satu ekosistem kreatif.

Sejumlah musisi papan atas dijadwalkan tampil dalam festival ini, di antaranya KOTAK, Lomba Sihir, Nidji, Barasuara, The Changcuters, Rony Parulian, Aftershine, serta Salma Salsabil.

Penyelenggara menyebutkan, daftar penampil masih akan terus bertambah, termasuk kehadiran musisi nasional favorit hingga talenta Indonesia yang tengah meniti karier di panggung internasional.

Untuk meningkatkan pengalaman pengunjung, festival tahun ini menghadirkan empat pilar utama yang menjadi daya tarik utama di setiap kota penyelenggaraan.

Pilar tersebut meliputi “Suara Semesta” sebagai panggung utama musik, “Suara Rasa” yang menghadirkan ragam kuliner, “Suara Gaya” sebagai ruang ekspresi komunitas kreatif, serta “Suara Raga” yang berfokus pada aktivitas kebugaran.

TAGS   Festival Musik  Semesta Berpesta 2026  kotak  Nidji 
