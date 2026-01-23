Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

KP2MI dan Pemerintah Prefektur Kagawa Teken Kerja Sama Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Jepang

Jumat, 23 Januari 2026 – 16:29 WIB
KP2MI dan Pemerintah Prefektur Kagawa Teken Kerja Sama Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Jepang - JPNN.COM
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyerahkan cendermata kepada Pemerintah Prefektur Kagawa melalui Gubernur Ikeda Toyohito pada acara penandatangan nota kerja tentang Promosi Pengembangan, Penempatan, dan Penerimaan Pekerja Migran Indonesia dengan Keterampilan Khusus di Jepang yang berlangsung di Kantor P2MI, Jakarta, Jumat (23/1/2026). Foto: Humas KP2MI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyaksikan penandatangan nota kerja sama antara KP2MI dan Pemerintah Prefektur Kagawa tentang Promosi Pengembangan, Penempatan, dan Penerimaan Pekerja Migran Indonesia dengan Keterampilan Khusus di Jepang.

Penandatangan tersebut berlangsung di Kantor P2MI, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Tampak hadir dalam acara ini Gubernur Ikeda Toyohito dan Wamen P2MI Christina Aryani beserta jajaran KP2MI.

Baca Juga:

Menteri Mukhtarudin menjelaskan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini mencerminkan komitmen kedua belah pihak untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, khususnya dalam hal pengembangan, penempatan,dan pelindungan tenaga kerja berketerampilan khusus asal Indonesia di Jepang.

Kerja sama ini mencakup sejumlah poin strategis, di antaranya:

Potensi Kerja Sama dengan Prefektur Kagawa

Baca Juga:

1. Kementerian P2MI/BP2MI menyambut baik peluang kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia Terampil ke Prefektur Kagawa, khususnya melalui skema Specified Skilled Worker (SSW).

2. Jumlah Pekerja Indonesia di Kagawa saat ini, sebesar 2.951 orang, yang bekerja di sektor-sektor Manufaktur, Konstruksi, Pertanian, Kesehatan, dan Akomodasi.

Kementerian P2MI dan Pemerintah Prefektur Kagawa menandatangani nota kerja sama tentang Promosi Pengembangan, Penempatan, dan Penerimaan PMI ke Jepang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PP2MI  Menteri Mukhtarudin  Jepang  pekerja migran 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp