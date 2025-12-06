Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

KP2MI Siapkan Bantuan Rp 1,5 Miliar untuk Pekerja Migran Korban Kebakaran di Hong Kong

Sabtu, 06 Desember 2025 – 19:09 WIB
KP2MI Siapkan Bantuan Rp 1,5 Miliar untuk Pekerja Migran Korban Kebakaran di Hong Kong - JPNN.COM
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin. Foto: Humas Kementerian P2MI

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menyiapkan santunan Rp1,5 miliar kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban kebakaran di Hong Kong.

Menteri P2MI Mukhtarudin menyatakan dana tersebut dialokasikan untuk seluruh pekerja migran yang terdampak, baik meninggal dunia, sakit, maupun selamat.

"Ini jumlahnya, totalnya keseluruhan kurang lebih Rp 1,5 miliar yang nanti akan kami salurkan sesuai mekanisme yang ada di pemerintahan," kata Mukhtarudin, Jumat (6/12).

Baca Juga:

Mukhtarudin menjelaskan bantuan finansial tersebut nantinya dirinci berdasarkan kategori kondisi korban terdampak.

Pemerintah membagi besaran santunan menjadi tiga klasifikasi utama, guna memastikan bantuan tepat sasaran sesuai tingkat dampak yang dialami.

Untuk kategori korban yang meninggal dunia, KP2MI menetapkan besaran santunan sebesar Rp 20 juta yang akan diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Baca Juga:

Jumlah yang sama juga akan diberikan bagi korban yang mengalami luka-luka, yakni Rp 20 juta.

Sementara itu, korban yang selamat tetap mendapatkan santunan sebesar Rp 10 juta.

KP2MI menyiapkan santunan Rp1,5 miliar kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban kebakaran di Hong Kong.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kebakaran hong kong  KP2MI  pekerja migran  kebakaran 
BERITA KEBAKARAN HONG KONG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp