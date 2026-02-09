Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

KPAI Nilai Kasus Guru di Sukabumi Bukan Iseng, Terindikasi Child Grooming

Senin, 09 Februari 2026 – 14:17 WIB
KPAI Nilai Kasus Guru di Sukabumi Bukan Iseng, Terindikasi Child Grooming - JPNN.COM
Waketu KPAI Jasra Putra menanggapi kasus guru di Sukabumi. Ilustrasi Foto: Dokumen JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra, menilai kasus viral oknum guru di Sukabumi yang membuat konten bernuansa romantisasi dengan siswinya bukan sekadar ulah iseng.

Perbuatan tersebut terindikasi kuat praktik child grooming yang sistematis dan manipulatif.

Jasra mengatakan kasus tersebut adalah fenomena gunung es yang selama ini luput dari pengawasan serius.

Baca Juga:

"Di balik konten yang dianggap bercanda, ada pola kejahatan yang memanfaatkan kerentanan anak dan keluarganya," kata Jasra dalam keterangannya, Senin (9/2).

KPAI menegaskan bahwa pelaku grooming tidak bertindak secara acak.

Mereka kerap melakukan riset terhadap calon korban, baik melalui media sosial maupun pengamatan langsung.

Baca Juga:

Sasaran utamanya ialah anak dari keluarga yang rentan secara ekonomi maupun psikologis.

"Pelaku masuk sebagai penolong, membantu biaya sekolah, melunasi utang, menjanjikan prestasi, bahkan menawarkan pekerjaan. Tujuannya menciptakan ketergantungan dan hutang budi," ujarnya.

KPAI menilai kasus guru SD di Sukabumi bukan sekadar konten iseng, melainkan indikasi kuat praktik child grooming yang sistematis dan manipulatif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kasus guru di sukabumi  KPAI  Kasus guru child grooming  Pedofilia  wakil ketua kpai Jasra Putra 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp