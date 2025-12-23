KPII Akuisisi PKSI, Perluas Portofolio Hunian Tapak Terjangkau di Kawasan Penyangga Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Prospek bisnis rumah tapak (landed house) tahun 2026 diperkirakan masih akan menjadi motor utama pertumbuhan sektor residensial.

Tingginya kebutuhan hunian end user, tren tinggal di kawasan pinggiran kota serta harga lahan yang relatif lebih kompetitif di wilayah penyangga Jakarta menjadikan rumah tapak tetap diminati.

Hunian dengan konsep terencana, fasilitas memadai, dan harga terjangkau diprediksi akan menjadi pilihan utama masyarakat.

Sejalan dengan tren tersebut, PT Karya Permata Inovasi Indonesia Tbk (KPII) selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) memperluas portofolio bisnis hunian tapak melalui akuisisi 99,9 persen saham PT Pejaten Niaga Inovasi Bersama di PT Pejaten Kreasi Sukses Indonesia (PKSI) atau setara dengan 17.825 lembar saham dengan nilai nominal mencapai Rp 174.825.000.000.

Seremoni akuisisi yang dilaksanakan di Plaza Convill Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jum’at (19/12/2025), dihadiri oleh jajaran manajemen dari kedua pihak.

Dari KPII hadir Direktur Utama Adam Bilfaqih, Direktur Bayu Setiawan, serta Komisaris Tjandra Tjokrodiponto. Sementara dari pihak PKSI hadir Bahrudin selaku Komisaris dan Saronih selaku Direktur.

Melalui transaksi ini, KPII resmi menjadi pemegang saham pengendali PKSI dan membuka peluang pengembangan proyek-proyek perumahan tapak di sejumlah kawasan potensial.

Bersama PKSI, KPII akan fokus mengembangkan perumahan tapak dengan konsep yang berbeda dari hunian konvensional.