KPK Ajak Santri Agar Aktif Dalam Membangun Budaya Antikorupsi di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti-Korupsi, Kedeputian Bidang Dikmas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yonathan Demme Tangdilintin menyerukan agar santri mengambil peran strategis dalam memperkuat fondasi moral bangsa. Salah satunya aktif dalam gerakan antikorupsi di Indonesia.

Hal itu sampaikan Yonathan dalam momentum Hari Santri Nasional 2025 yang jatuh pada 22 Oktober 2025.

Menurutnya, nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kesederhanaan, amanah, dan tanggung jawab yang tumbuh di pesantren menjadi modal penting dalam melawan perilaku koruptif yang telah lama mengakar di NKRI.

“Kehadiran santri bukan hanya sebagai penjaga nilai-nilai agama, tetapi juga pelopor dalam membangun budaya integritas dan memberantas korupsi,” ujar Yonathan.

Menurut Yonathan, kehidupan santri yang sederhana dan penuh disiplin mencerminkan nilai kejujuran yang bisa menjadi teladan bagi masyarakat luas. Santri terbiasa menahan diri dari kemewahan dan selalu menempatkan amanah di atas kepentingan pribadi.

Ia menambahkan, santri bukan hanya pewaris ilmu agama, tetapi juga agen perubahan sosial yang mampu membawa angin segar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan semangat kesederhanaan dan kejujuran, santri telah lama menjadi teladan integritas bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa seluruh agama, tanpa terkecuali, menolak keras tindakan korupsi. Kejahatan ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga dosa moral yang merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apalagi Islam dan semua agama di Indonesia tidak pernah membenarkan korupsi, maupun mengajarkannya.