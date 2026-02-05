Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Amankan 17 Orang dan Uang Asing Dalam OTT, 12 Pegawai Bea Cukai, Sontoloyo

Kamis, 05 Februari 2026 – 15:48 WIB
KPK Amankan 17 Orang dan Uang Asing Dalam OTT, 12 Pegawai Bea Cukai, Sontoloyo - JPNN.COM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tujuh belas orang dalam lanjutan operasi tangkap tangan terkait pengurusan importasi barang di lingkungan Bea dan Cukai. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tujuh belas orang dalam lanjutan operasi tangkap tangan terkait pengurusan importasi barang di lingkungan Bea dan Cukai.

Dua belas dari yang diamankan merupakan pegawai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sementara lima orang lainnya berasal dari pihak PT Blueray Cargo (BR). Seluruhnya masih menjalani pemeriksaan intensif.

Selain mengamankan orang, tim KPK juga menyita sejumlah barang bukti.

Baca Juga:

“Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai dalam mata uang rupiah, dan beberapa mata uang asing seperti USD, SGD, dan JPY. Serta dalam bentuk logam mulia,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jakarta, Jumat (5/2).

KPK menyatakan telah melakukan ekspose dan menetapkan status hukum kepada para pihak yang diamankan dalam waktu 1x24 jam sesuai ketentuan. Konstruksi, kronologi, dan penetapan pihak-pihak sebagai tersangka akan diumumkan secara lengkap dalam konferensi pers sore ini.

“Kami akan sampaikan secara lengkap konstruksi, kronologi, dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam konpers sore nanti,” kata dia. (tan/jpnn)

Baca Juga:

KPK amankan 17 orang, termasuk 12 pegawai Ditjen Bea Cukai, dalam OTT pengurusan impor. Barang bukti uang rupiah, asing, dan logam mulia diamankan.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  OTT  Kasus Korupsi  Kasus 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp