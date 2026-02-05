Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Amankan APH dan Uang Ratusan Juta dalam OTT di Depok

Kamis, 05 Februari 2026 – 22:18 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (5/2) sore hingga malam. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (5/2) sore hingga malam. Operasi kali ini dilakukan di wilayah Depok, Jawa Barat, dan diduga menyasar aparat penegak hukum.

“Memang benar ada penangkapan di wilayah Depok,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui pesan tertulis.

Fitroh menegaskan bahwa pihak yang menjadi sasaran operasi adalah aparat penegak hukum. “APH,” sambung dia.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam operasi tersebut, tim KPK berhasil mengamankan sejumlah uang. “Ada ratusan juta,” terang Fitroh.

Lebih lanjut, Fitroh menyebutkan bahwa kasus yang sedang diusut berkaitan dengan dugaan pengurusan perkara. Namun, ia belum dapat memberikan rincian lebih lengkap mengenai identitas pihak yang diamankan maupun spesifikasi kasusnya. Keterangan lebih lanjut juga belum diperoleh dari Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Ini merupakan operasi tangkap tangan ketiga yang dilakukan KPK dalam waktu singkat.

Sebelumnya, KPK membongkar kasus dugaan suap terkait restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

KPK juga mengungkap kasus dugaan korupsi terkait impor barang yang diduga melibatkan mantan Direktur Penyidikan & Penindakan Ditjen Bea dan Cukai, Rizal. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

TAGS   Gedung Kpk  KPK  Hakim  OTT 
