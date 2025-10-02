KPK Bakal Mendalami Hasil Penggeledahan sebelum Panggil Gubernur Kalbar Ria Norsan

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan penggeledahan di rumah pribadi maupun dinas Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.

Penggeledahan itu dilakukan terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, Kalbar.

Saat ini, KPK menyatakan akan mendalami terlebih dahulu hasil penggeledahan rumah pribadi maupun dinas, sebelum memanggil Ria Norsan.

“Kapan dipanggil? Ini kami pelajari dahulu hasil penggeledahannya,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/10).

Menurut Asep, pendalaman hasil penggeledahan tersebut diperlukan sebagai tambahan materi saat memeriksa Ria Norsan dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, Kalbar.

Sebelumnya, KPK mengatakan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yang terdiri atas dua penyelenggara negara dan seorang swasta.

KPK juga telah geledah 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Kota Pontianak terkait dengan penyidikan kasus tersebut, yakni pada 25-29 April 2025.

Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun, KPK hingga saat ini belum mengumumkan secara detail terkait dengan perkara tersebut, baik tersangka maupun modus operasinya.