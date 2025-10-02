Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Bakal Mendalami Hasil Penggeledahan sebelum Panggil Gubernur Kalbar Ria Norsan

Kamis, 02 Oktober 2025 – 00:05 WIB
KPK Bakal Mendalami Hasil Penggeledahan sebelum Panggil Gubernur Kalbar Ria Norsan - JPNN.COM
Ilustrasi KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan penggeledahan di rumah pribadi maupun dinas Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.

Penggeledahan itu dilakukan terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, Kalbar.

Saat ini, KPK menyatakan akan mendalami terlebih dahulu hasil penggeledahan rumah pribadi maupun dinas, sebelum memanggil Ria Norsan.

Baca Juga:

“Kapan dipanggil? Ini kami pelajari dahulu hasil penggeledahannya,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/10).

Menurut Asep, pendalaman hasil penggeledahan tersebut diperlukan sebagai tambahan materi saat memeriksa Ria Norsan dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, Kalbar.

Sebelumnya, KPK mengatakan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yang terdiri atas dua penyelenggara negara dan seorang swasta. 

Baca Juga:

KPK juga telah geledah 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Kota Pontianak terkait dengan penyidikan kasus tersebut, yakni pada 25-29 April 2025.

Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun, KPK hingga saat ini belum mengumumkan secara detail terkait dengan perkara tersebut, baik tersangka maupun modus operasinya.

KPK menyatakan akan mendalami terlebih dahulu hasil penggeledahan sebelum memanggil Gubernur Kalbar Ria Norsan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  ria norsan  Gubernur Kalbar  hasil penggeledahan  kasus mempawah  Proyek Jalan 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp