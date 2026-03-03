KPK Bawa 11 Orang dari Pekalongan ke Jakarta Seusai OTT Bupati Fadia Arafiq

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sebelas orang dari Pekalongan ke Jakarta terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Salah satu dari sebelas orang tersebut adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Mohammad Yulian Akbar.

“Tim juga mengamankan sejumlah pihak di Pekalongan dan saat ini juga sedang berjalan dibawa ke Jakarta. Malam ini nanti akan tiba, ada sekitar 11 orang yang dibawa ke Jakarta. Salah satunya Sekda,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kantornya, Jakarta, Selasa (3/3).

Pada kloter pertama, KPK lebih dulu menangkap Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Mereka hingga malam ini masih dilakukan pemeriksaan intensif di Kantor KPK.

“Di mana kegiatan penyelidikan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan,” kata Budi.

Dia belum memberi informasi mengenai detail barang bukti yang berhasil diamankan dan disita dari operasi senyap tersebut.

“Termasuk barang bukti nanti kami akan sampaikan secara lengkap karena memang ini juga sedang perjalanan untuk kloter kedua dari Pekalongan menuju Jakarta,” ucap Budi. (tan/jpnn)