Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

KPK Bekerja, Flyover SKA Pekanbaru Ditutup Sepekan

Jumat, 17 April 2026 – 04:42 WIB
Penutupan Fly Over SKA Pekanbaru. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Jembatan layang (flyover) Simpang Mal SKA Pekanbaru ditutup sementara selama sepekan, mulai Kamis (16/4/2026) hingga Selasa (21/4/2026).

Penutupan dilakukan seiring kegiatan pengecekan oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Informasi penutupan ini disampaikan petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru.

Tim Satlantas menyebut bahwa penutupan dilakukan di jalur dari arah utara menuju selatan.

“Penutupan dikarenakan ada pengecekan atau pun pengeboran dari tim KPK,” kata Kasat Lantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio BW Wicaksana.

Menurutnya, langkah itu dilakukan atas permintaan KPK yang tengah melakukan kegiatan teknis di lokasi.

“Kami tutup sesuai permintaan KPK, karena ada pengeboran di dalam. Untuk teknis kegiatan menjadi ranah KPK, kami fokus pada pengalihan arus lalu lintas,” jelas Satrio.

Selama penutupan, pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dan mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat melintas di sekitar lokasi atau menggunakan jalur alternatif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Flyover SKA Pekanbaru  KPK  Pekanbaru  korupsi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp