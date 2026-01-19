Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Benarkan OTT di Pati, Salah Satu yang Diamankan Diduga Sudewo?

Senin, 19 Januari 2026 – 17:59 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan sedang melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan sedang melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kegiatan yang masih dalam tahap pendalaman ini melibatkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diamankan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi perkembangan operasi tersebut.

"Terkait yang di wilayah Pati, saat ini masih berprogres. Kita sama-sama tunggu perkembangannya,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/1).

Saat ditanya apakah salah satu pihak yang diperiksa adalah Bupati Pati Sudewo, Budi belum memberikan konfirmasi detail. Ia menyatakan KPK akan menyampaikan informasi resmi setelah proses pemeriksaan awal selesai.

“Ya, nanti kami akan update perkembangannya. Siapa saja yang diamankan. Siapa saja yang dilakukan pemeriksaan, nanti kami akan sampaikan,” ujarnya.

Meski demikian, berdasarkan sumber informasi, seorang bernama Sudewo diduga termasuk dalam pihak yang diamankan dan diperiksa dalam operasi ini.

Budi juga membenarkan bahwa di antara pihak yang diamankan terdapat peran sebagai pengepul. Namun, keterkaitan mereka dengan perangkat daerah di Pati belum dirinci.

“Ya, di antaranya itu yang diamankan, nanti kami akan update secara lebih lengkap lagi. Pihak-pihak yang diamankan, siapa saja terkait dengan peristiwanya, menyoal soal apa, itu juga nanti kami akan update kembali,” jelasnya.

KPK benarkan sedang lakukan operasi tangkap tangan di Pati, Jawa Tengah. Salah satu yang diamankan diduga bernama Sudewo, status masih diselidiki.

