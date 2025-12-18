Close Banner Apps JPNN.com
KPK Bergerak ke Kabupaten Bekasi, 10 Orang di-OTT, Siapa?

Kamis, 18 Desember 2025 – 22:29 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bekasi.. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bekasi. Hingga saat ini, tim penyidik telah mengamankan sejumlah orang dalam operasi tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi perkembangan kegiatan tersebut. "Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan. Masih berprogress," ujar Budi Prasetyo ketika dikonfirmasi, Kamis (18/12).

Lebih lanjut, Budi memberikan detail mengenai jumlah orang yang telah diamankan dalam operasi tersebut. "Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang," tambahnya.

Baca Juga:

Meski telah mengamankan sejumlah orang, Budi Prasetyo belum dapat memberikan keterangan lebih detail mengenai identitas, status, maupun dugaan pasal yang menjerat kesepuluh orang tersebut. Operasi penyelidikan lapangan oleh tim KPK masih terus berlangsung untuk mengumpulkan alat bukti dan mengembangkan kasus. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

