JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Dalami Aliran Uang Korupsi Kuota Haji kepada Elite PWNU DKI

Jumat, 16 Januari 2026 – 19:32 WIB
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo soal korupsi kuota haji. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran uang imbal jasa atau kompensasi dari biro haji khusus untuk Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta Muzakki Cholis.

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, penyidik dugaan aliran uang dari para PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus) atau biro travel yang sudah dibantu untuk menyampaikan inisiatif diskresi pembagian kuota itu kepada Muzakki.

"Ini masih akan terus berlanjut tentunya," kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Budi menjelaskan KPK akan mendalami hal tersebut karena Muzakki Cholis diduga menjadi perantara yang menghubungkan inisiatif dari biro haji khusus mengenai pengajuan kuota haji tambahan kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.

Muzakki Cholis sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi pada 12 Januari 2026, yakni untuk penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.

Pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.

Mereka yang dicegah adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut Cholil, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

Penyidik KPK mendalami dugaan aliran uang korupsi kuota haji kepada Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta Muzakki Cholis.

TAGS   korupsi kuota haji  KPK  Muzakki Cholis  Yaqut Cholil Qoumas  Kuota Haji  Haji Khusus 
