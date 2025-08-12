Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Didesak Usut Aktivitas Tambang PT WKM

Selasa, 12 Agustus 2025 – 21:39 WIB
KPK Didesak Usut Aktivitas Tambang PT WKM - JPNN.COM
Ilustrasi tambang tembaga. Foto: ANTARA/Reuters

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melakukan penyelidikan dan penyidikan mendalam terhadap aktivitas PT. Wana Kencana Mineral (WKM), termasuk menelusuri legalitas dokumen perizinannya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

Hal itu disampaikan oleh sejumlah aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) DKJ di Gedung KPK RI, Jakarta Selatan.

Adapun, tuntutan mereka kepada KPK di antaranya membekukan seluruh aktivitas operasional perusahaan sampai status hukum dan izin dinyatakan jelas dan sah.

Baca Juga:

“Menindak tegas pihak-pihak yang terlibat, termasuk oknum pejabat atau aparat yang diduga membekingi kegiatan tambang ilegal,” kata Koordinator Aksi BEM DKJ, Aditya Ihzam melalui keterangannya, Selasa (12/8).

Selain itu, Aditya mendesak aparat penegak hukum (APH) segera memeriksa Direktur Utama PT WKM dan mengusut tuntas terhadap dugaan kerugian akibat pertambangan perusahaan tersebut.

“Menuntut agar penegak hukum tidak tutup mata terhadap skandal izin PT. WKM,” ujarnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API) Riyanda Barmawi juga pernah menyoroti PT WKM yang diduga melakukan aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

Riyanda mengatakan PT WKM diduga melakukan aktivitas dugaan tambang secara ilegal lantaran tidak memiliki izin analisis dampak lalu lintas atau Andalalin.

Aparat penegak hukum (APH) diharapkan segera memeriksa Direktur Utama PT WKM dan mengusut tuntas dugaan kerugian akibat pertambangan perusahaan tersebut

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tambang  pt wkm  Halmahera  KPK  korupsi 
BERITA TAMBANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp