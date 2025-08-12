KPK Didesak Usut Aktivitas Tambang PT WKM

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melakukan penyelidikan dan penyidikan mendalam terhadap aktivitas PT. Wana Kencana Mineral (WKM), termasuk menelusuri legalitas dokumen perizinannya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

Hal itu disampaikan oleh sejumlah aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) DKJ di Gedung KPK RI, Jakarta Selatan.

Adapun, tuntutan mereka kepada KPK di antaranya membekukan seluruh aktivitas operasional perusahaan sampai status hukum dan izin dinyatakan jelas dan sah.

“Menindak tegas pihak-pihak yang terlibat, termasuk oknum pejabat atau aparat yang diduga membekingi kegiatan tambang ilegal,” kata Koordinator Aksi BEM DKJ, Aditya Ihzam melalui keterangannya, Selasa (12/8).

Selain itu, Aditya mendesak aparat penegak hukum (APH) segera memeriksa Direktur Utama PT WKM dan mengusut tuntas terhadap dugaan kerugian akibat pertambangan perusahaan tersebut.

“Menuntut agar penegak hukum tidak tutup mata terhadap skandal izin PT. WKM,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API) Riyanda Barmawi juga pernah menyoroti PT WKM yang diduga melakukan aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

Riyanda mengatakan PT WKM diduga melakukan aktivitas dugaan tambang secara ilegal lantaran tidak memiliki izin analisis dampak lalu lintas atau Andalalin.