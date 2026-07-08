Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Diminta Tak Melempem Usut Kasus Pemberian Amplop ke Menhut Raja Juli

Rabu, 08 Juli 2026 – 20:19 WIB
KPK Diminta Tak Melempem Usut Kasus Pemberian Amplop ke Menhut Raja Juli - JPNN.COM
Menhut Raja Juli Antoni menunjukkan tanda terima dan notulensi penyerahan amplop putih miliki Bupati Kuansing Suhardiman Amby yang telah ditandatangani di atas materai kepada media saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/7/2026). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari/am.

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan KPK periode 2007–2011 Mochammad Jasin meminta lembaga antirasuah bisa mengusut kasus pemberian amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby ke Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

Jasin meminta penyidik KPK bisa berani, independen, dan tidak melempem oleh intervensi politik dari pihak penguasa dari kasus pemberian amplop Bupati Kuansing ke Raja Juli.

Hal demikian dikatakan Jasin saat berdialog dengan Abraham Samad yang tayang di YouTube @abrahamsamadspeakup pada Selasa (7/7).

Baca Juga:

"Jangan sampai artinya itu melempem ada pengaruh dari, misalnya kekuasaan, terkemudian berubah," kata Jasin seperti dikutip Rabu (8/7).

Menurutnya, KPK sudah punya alasan kuat untuk menindaklanjuti kasus pemberian amplop buat Raja Juli.

"Masyarakat akan tahu ini. Sudah ada poin-poin untuk memperkuat itu, untuk menemukan dua alat bukti yang cukup," ujar Jasin.

Baca Juga:

Diketahui, Raja Juli menerima amplop dari Bupati Kuansing setelah keduanya menggelar audiensi pada 2 Juli 2026.

Raja Juli sendiri mengakui baru tahu diberikan amplop berwarna cokelat dan dalam kondisi tertutup setelah audiensi selesai dilaksanakan. 

Pimpinan KPK periode 2007–2011 Mochammad Jasin menilai lembaga antirasuah punya alasan kuat menindaklanjuti kasus pemberian amplop kepada Raja Juli.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Amplop Bupati Kuansing  Menhut Raja Juli Antoni  KPK  kasus suap 
BERITA AMPLOP BUPATI KUANSING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp