KPK Garap Saksi Kasus Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah di Papua

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pihaknya menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi pada hari ini, Selasa (18/11).

Pemeriksaan itu terkait dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dalam pengelolaan Dana Penunjang Operasional dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Papua. "Pemeriksaan dilakukan di Polda Papua," ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Adapun nama-nama saksi yang diperiksa antara lain adalah Purnama Dewi Situmorang selaku Branch Manager Bank BUMN, Cabang Tanah Hitam – Jayapura, Wildan Yusuf selaku karyawan BUMD/ Asisten Manager Monitoring dan Pelaporan Divisi Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Papua, serta Willicius dari swasta yang merupakan Staf Bagian Lelang PT Tabi Bangun Papua.

Saksi lainnya ialah Jeni Weya yang berprofesi sebagai Ibu RT, Yumin Wonda sebagai wiraswasta, dan Khon Frinsus Paulus yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Wakil Gubernur.

Dua saksi terakhir yang turut diperiksa adalah Yulce Wondai yang juga berprofesi sebagai Ibu RT dan Woro Pujiastuti selaku Bendahara Pengeluaran.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan penggelembungan dan penyalahgunaan dana untuk periode 2020-2022 yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun.

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam perkara ini, yaitu Dius Enumbi (Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua) dan Lukas Enembe (alm) yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Papua.

KPK juga menduga bahwa dana hasil tindak pidana korupsi ini salah satunya digunakan untuk pembelian private jet yang saat ini berada di luar negeri. (tan/jpnn)



