JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Gelar OTT di Banjarmasin, Pegawai Pajak Kembali Diamankan

Rabu, 04 Februari 2026 – 14:18 WIB
KPK Gelar OTT di Banjarmasin, Pegawai Pajak Kembali Diamankan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (4/2). FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (4/2). Operasi kali ini dilaksanakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

“Benar (tangkap tangan), di Kalsel,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi.

Dalam operasi tersebut, tim penyidik KPK berhasil mengamankan sejumlah orang. Di antara yang diamankan adalah pegawai dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin.

“KPP Banjarmasin,” tutur Fitroh saat menegaskan asal instansi salah satu pihak yang diamankan.

Namun, mengenai jenis tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan dalam kasus ini, Fitroh menyatakan bahwa penyelidikan masih dalam tahap pendalaman.

“Masih pendalaman,” tandas komisioner KPK berlatar belakang jaksa tersebut. (tan/jpnn)

KPK lakukan Operasi Tangkap Tangan di Banjarmasin dan amankan pegawai dari Kantor Pelayanan Pajak setempat. Jenis TPK masih didalami.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

