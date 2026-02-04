Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Gelar OTT di Banjarmasin Terkait Dugaan Korupsi Restitusi Pajak

Rabu, 04 Februari 2026 – 16:08 WIB
KPK Gelar OTT di Banjarmasin Terkait Dugaan Korupsi Restitusi Pajak - JPNN.COM
Wiraswasta Mahendra Dito S alias Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan bahwa operasi yang digelar pada Rabu (4/2) tersebut berkaitan dengan proses restitusi pajak.

“Terkait restitusi pajak,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi.

Dalam operasi senyap itu, tim penyidik KPK berhasil mengamankan sejumlah pihak. Di antara yang diamankan adalah pegawai dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin.

Baca Juga:

Saat diminta rincian identitas, Fitroh hanya menyebut, “KPP Banjarmasin.”

Meski motif operasi telah diungkap, KPK masih mendalami bentuk tindak pidana korupsi yang diduga terjadi dalam kasus ini. “Masih pendalaman,” tandas komisioner berlatar belakang jaksa tersebut. (tan/jpnn)

KPK gelar Operasi Tangkap Tangan di Banjarmasin terkait dugaan korupsi pada proses restitusi pajak. Sejumlah pihak dari KPP setempat diamankan.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  Kasus Korupsi  OTT  Banjarmasin 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp