JPNN.com - Nasional - Hukum

Geledah Kantor Bupati Ponorogo, Tim KPK Bawa Tiga Koper

Selasa, 11 November 2025 – 20:20 WIB
Petugas KPK membawa koper berisi dokumen hasil penggeledahan dari Kantor Bupati Ponorogo, Selasa (11/11/2025). (ANTARA/HO - prastyo)

jpnn.com, PONOROGO - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kompleks kantor Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur selama lebih dari enam jam pada Selasa (11/11/2025). Seusai menuntaskan penggeledahan itu pada sore hari, tim penyidik membawa tiga koper berisi dokumen.

Penggeledahan itu dilakukan di ruang kerja Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono. Saat ini Sugiri dan Agus telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap jabatan dan gratifikasi.

Pantauan di lokasi menunjukkan para petugas KPK keluar dari gedung Pemkab Ponorogo sekitar pukul 17.45 WIB dengan membawa koper besar yang diduga berisi dokumen hasil penyitaan.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Ponorogo Hadi Priyanto  membenarkan informasi tentang adanya penggeledahan tersebut.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci isi dokumen yang dibawa penyidik.

"Yang jelas ada dokumen yang dibawa. Saya hanya menyaksikan saja, yang mendampingi tadi Pak Asisten," kata Hadi di Ponorogo.

Ia menambahkan, dirinya hanya mendampingi petugas di area luar ruangan bupati dan sekda tanpa mengetahui apakah ada ruangan lain yang turut digeledah.

"Kalau yang lain saya kurang tahu. Saya hanya mendampingi di sini," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kompleks kantor Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur selama lebih dari enam jam, Selasa sore.

