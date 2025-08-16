Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Geledah Kantor Ditjen PHU Kemenag, Menteri Agama Buka Suara

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 17:35 WIB
Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat bicara buka terkait penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU).

Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan kepada lembaga antirasuah tersebut.

"Kita serahkan ke KPK," ujar Menag di Jakarta, Sabtu.

Soal ditanya perihal bersih-bersih praktik kotor di kementerian yang dipimpinnya, Nasaruddin mengatakan akan berupaya semaksimal mungkin.

"Insya Allah, Insya Allah (bersih-bersih)," ujar dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen dan barang bukti elektronik setelah menggeledah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama terkait kasus kuota haji.

“Tim mengamankan barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Budi mengatakan KPK mengapresiasi dan berterima kasih kepada pihak Kemenag yang selama proses penggeledahan turut membantu dan kooperatif.

