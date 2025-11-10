Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

KPK Geledah Kantor Gubernur Riau, Periksa Sejumlah Ruangan dan Mobil Dinas  

Senin, 10 November 2025 – 17:04 WIB
KPK Geledah Kantor Gubernur Riau, Periksa Sejumlah Ruangan dan Mobil Dinas   - JPNN.COM
Saat tim KPK menggeledah mobil dinas Plt Gubernur Riau SF Haryanto. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin 10 November 2025.

Ada sekitar tujuh unit mobil KPK tiba di Kantor Gubernur Riau, dan langsung memasuki area lobi kantor gubernur dengan pengawalan ketat aparat keamanan.

Di sana, KPK memeriksa ruang kerja, tim juga memeriksa mobil dinas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto serta mobil dinas Sekretaris Daerah (Sekda) Riau Syahrial Abdi.

Baca Juga:

Menanggapi kegiatan penyidik, Plt Gubernur SF Hariyanto menyebut kedatangan tim KPK merupakan upaya permintaan data dalam proses penyidikan.

“KPK datang ke sini untuk meminta data-data, dan kami sebagai tuan rumah menyambut kedatangan rekan-rekan dari KPK. Wajar lah, masuk ke sini, cerita-cerita saja. Bagaimanapun kami membantu proses penyidikan,” kata SF saat diwawancarai awak media.

SF Hariyanto juga mengaku tidak mengetahui detail soal dokumen yang dibawa KPK.

Baca Juga:

Menurutnya, hal tersebut berada di bawah kewenangan Sekda.

“Kalau soal dokumen saya belum tahu. Tentang dokumen-dokumen itu nanti Sekda yang menandatangani, karena yang tinggal sekarang Pak Sekda,” tambahnya.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Gubernur Riau.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK Geledah Kantor Gubernur Riau  Kantor Gubernur Riau  KPK  Gubernur Riau ditangkap KPK  Gubernur Riau Abdul Wahid Ditangkap 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp