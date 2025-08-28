Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Geledah Rumah Irvian Bobby, Begini Temuannya

Kamis, 28 Agustus 2025 – 02:02 WIB
KPK Geledah Rumah Irvian Bobby, Begini Temuannya - JPNN.COM
Tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 sekaligus Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025 Irvian Bobby Mahendro (kanan) saat berjalan menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). Foto: ANTARA/Rio Feisal

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Irvian Bobby Mahendro (IBM) pada Selasa (26/8).

Irvian merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Saat penggeledahan itu penyidik KPK menemukan sejumlah barang bukti berupa uang dolar.

Baca Juga:

"Dalam penggeledahan tersebut, penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik dan juga uang tunai dalam bentuk dolar," kata ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

"Semuanya sudah dilakukan penyitaan untuk menjadi barang bukti dalam perkara ini," lanjutnya.

Budi mengatakan barang bukti elektronik tersebut akan diekstrak maupun dianalisis oleh penyidik KPK.

Baca Juga:

"Kami akan melihat isinya. Kami akan melihat petunjuk-petunjuk dari barang bukti tersebut," ujar dia.

Sebelumnya, pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama sepuluh orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker.

Penyidik KPK menemukan barang bukti ini saat penggeledahan rumah Irvian Bobby terkait pemerasan sertifikasi K3 di Kemenaker.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Irvian Bobby  KPK  Tersangka  Penggeledahan  pemerasan  sertifikasi K3  Immanuel Ebenezer 
BERITA IRVIAN BOBBY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp