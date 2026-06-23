Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

KPK Ingatkan Parpol untuk Berhati-hati dalam Merekrut Kader

Selasa, 23 Juni 2026 – 12:21 WIB
KPK Ingatkan Parpol untuk Berhati-hati dalam Merekrut Kader - JPNN.COM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta parpol berhati-hati dalam merekrut kader. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mesti hati-hati dalam merekrut kader.

Hal ini lantaran mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam bakal bergabung dengan PSI. Nur Alam adalah terpidana kasus korupsi yang statusnya masih bebas bersyarat sejak 2024.

“Penting bagi setiap partai politik untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan due diligence dalam proses rekrutmen kader maupun pengisian jabatan politik,” kata Budi dikutip Senin (22/6).

Baca Juga:

Karena itu Budi mengimbau semua partai politik untuk melihat rekam jejak calon kader sebelum bergabung.

“Aspek integritas dan rekam jejak antikorupsi semestinya menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan politik,” kata Budi.

Adapun dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 132 PK/Pid.Sus/2020 poin nomor 6 tertulis "Mencabut hak politik terdakwa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidananya".

Baca Juga:

Juru Bicara PSI Bestari Barus menegaskan Nur Alam belum bergabung, melainkan mengantar anak-istrinya masuk partai itu.

“Jadi beliau katanya bertemu dengan apa Pak Jokowi itu, ya mengisyaratkan akan mendedikasikan putra-putrinya untuk bergabung di PSI, gitu, nganter anak, nganter anak biasa,” tutur Bestari , pada Minggu (21/6).

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mesti hati-hati dalam merekrut kader.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSI  Hak politik  Nur Alam  KPK 
BERITA PSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp