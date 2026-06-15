KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur

Senin, 15 Juni 2026 – 13:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap pemilik travel haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Fuad Hasan Masyhur sangat diperlukan untuk melengkapi berkas penyidikan perkara ini.

"Hari ini, Senin (15/6), Penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan saksi Sdr. FHM selaku pemilik travel haji Maktour," ujar Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya.

leh karena itu, keterangannya dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan perkara ini, lanjut Budi Prasetyo menegaskan.

Juru bicara KPK itu juga mengungkapkan keyakinan lembaganya bahwa Fuad Hasan Masyhur akan kooperatif memenuhi panggilan penyidik pada hari ini. Hal ini merupakan penjadwalan ulang setelah yang bersangkutan mangkir dari panggilan sebelumnya pada 2 Juni 2026 karena tengah menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. (tan/jpnn)



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