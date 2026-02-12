Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Jadwalkan Pemeriksaan 8 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Bansos PKH 2020

Kamis, 12 Februari 2026 – 16:13 WIB
KPK Jadwalkan Pemeriksaan 8 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Bansos PKH 2020 - JPNN.COM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap delapan saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana rasuah penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat pada Program Keluarga Harapan tahun anggaran 2020. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap delapan saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana rasuah penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat pada Program Keluarga Harapan tahun anggaran 2020.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kedelapan saksi terdiri dari pihak vendor dan koordinator lapangan di sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Mereka adalah Agustian Jaya, Inventory Quality Management PT DNR Cabang Kota Makassar; Fedy Juanda, PIC PT Lestari Jaya Raya penyaluran bansos 2020 Sulawesi Selatan; Kamaruddin, Checker DNR Cabang Makassar; Rian, PIC Lapangan Vendor Truk PT Lestari Jaya Raya Sulawesi Selatan; serta Basri, Fitrah Ayundani Safitri, Sri Marlina, dan Nabahan yang masing-masing merupakan koordinator kabupaten/kota Barru, Bulukumba, Maros, dan Makassar.

Baca Juga:

"Pemeriksaan dilakukan di Polda Sulawesi Selatan, Kamis," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (12/2).

Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan korupsi bansos di Kementerian Sosial yang sebelumnya menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dan dua korporasi, yakni PT Dosni Roha Indonesia Tbk serta PT Dosni Roha Logistik. Dua tersangka yang telah diumumkan adalah Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, dan Edi Suharto, mantan Staf Ahli Menteri Sosial.

Dalam konstruksi perkara, PT DNR Logistik disebut tidak memiliki kemampuan teknis namun tetap ditunjuk sebagai pelaksana distribusi bansos beras tahun 2020 dengan melibatkan enam vendor di 15 provinsi. Indeks harga penyaluran diduga direkayasa dengan menetapkan tarif Rp1.500 per kilogram tanpa kajian profesional. Akibatnya, perusahaan memperoleh kontrak senilai Rp335,05 miliar untuk menyalurkan beras kepada lebih dari lima juta keluarga penerima.

Baca Juga:

KPK menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp220 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp108 miliar disebut dinikmati oleh PT Dosni Roha Group . Penyidik juga terus menelusuri aliran dana lainnya dan telah mencegah empat orang bepergian ke luar negeri sejak Agustus 2025. (tan/jpnn)



Video Terpopuler Hari ini:

KPK periksa delapan orang terkait penyaluran bansos beras Program Keluarga Harapan 2020 di Polda Sulawesi Selatan.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  Kasus Korupsi  saksi  PKH 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp