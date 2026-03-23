JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Kembali Tahan Yaqut Cholil Qoumas Korupsi Kuota Haji

Senin, 23 Maret 2026 – 21:11 WIB
Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan proses pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kuota haji. Tersangka yang sebelumnya menjalani tahanan rumah kini dikembalikan menjadi tahanan Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa proses pengalihan penahanan tersebut dilakukan pada hari ini, Senin (23/3). Dalam prosesnya, kata dia, diperlukan serangkaian pemeriksaan kesehatan terhadap yang bersangkutan.

“Hari ini, Senin, 23 Maret 2026, KPK melakukan proses pengalihan jenis penahanan terhadap Tersangka Sdr. YCQ dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kuota haji, dari tahanan rumah untuk kembali menjadi tahanan Rutan KPK. Dalam prosesnya, diperlukan serangkaian proses pemeriksaan kesehatan terhadap Ybs,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Baca Juga:

Budi menyampaikan bahwa hingga saat ini pemeriksaan kesehatan oleh dokter masih berlangsung. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara TK. I.R Said Sukanto, Jakarta Timur.

“Untuk saat ini, pemeriksaan kesehatan oleh Dokter masih berlangsung di RS Bhayangkara TK. I.R Said Sukanto, Jakarta Timur. Kita sama-sama tunggu hasil tes kesehatan ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Juru Bicara KPK tersebut memastikan bahwa penyidikan perkara ini akan terus berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik saat ini terus melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Baca Juga:

“Kami pastikan penyidikan perkara akan terus berprogress sesuai mekanisme dan ketentuan perundangan yang berlaku, untuk melengkapi berkas penyidikannya dan segera limpah ke tahap penuntutan,” tegas Budi.

Dalam kesempatan itu, Budi Prasetyo juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang terus mengawal dan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK dalam penanganan perkara korupsi kuota haji ini.

KPK alihkan penahanan tersangka korupsi kuota haji YCQ dari tahanan rumah ke rutan usai pemeriksaan kesehatan.

BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
