KPK Kembangkan Penyidikan Dugaan TPK di Direktorat Jenderal Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pemeriksaan digelar pada Rabu (22/7) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa enam orang dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Mereka terdiri dari unsur pegawai negeri sipil di lingkungan DJBC, pihak swasta, hingga asisten pribadi.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (22/7).

Vini Leveri Vie berstatus sebagai staf HRD dan Keuangan PT Blueray Cargo. Sementara itu, Akhmad Fikri Yahmani merupakan ASN Ditjen Bea Cukai yang menjabat sebagai Kasubbag Pemberhentian dan Pensiunan Pegawai Pusat di Kantor Pusat DJBC.

Dari unsur swasta, KPK memanggil Yohanes Setiawan yang berprofesi sebagai karyawan swasta sekaligus asisten pribadi John Field. Selain itu, Andri yang menjabat Ketua Tim Dokumentasi Importasi PT Blueray Cargo juga turut dipanggil.

Dedy Kurniawan Sukolo, yang merupakan Manager Operasional Custom Clearence Pelabuhan pada Blueray, serta John Field selaku Pemilik PT Blueray Cargo, juga masuk dalam daftar saksi yang dijadwalkan diperiksa.

Hingga saat ini, KPK belum merinci lebih lanjut konstruksi perkara maupun tersangka dalam kasus tersebut. Namun, pengembangan penyidikan ini menandakan bahwa lembaga antirasuah terus menelusuri aliran dana dan potensi pelanggaran dalam tata kelola kepabeanan di DJBC.

Belum diketahui secara pasti kaitan seluruh saksi dengan perkara yang sedang dikembangkan. KPK juga belum memberikan informasi mengenai kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini.