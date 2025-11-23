Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Bersikukuh Ada Modus Rugikan Negara Rp1,25 Triliun dalam Kasus ASDP Akuisisi JN

Minggu, 23 November 2025 – 15:30 WIB
KPK Bersikukuh Ada Modus Rugikan Negara Rp1,25 Triliun dalam Kasus ASDP Akuisisi JN - JPNN.COM
Terdakwa kasus dugaan korupsi di PT ASDP Ira Puspadewi (tengah) mendengarkan keterangan saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (18/9/2025). Sidang mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi. Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga/nz

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membuktikan terjadinya kerugian negara senilai Rp1,25 triliun dalam perkara akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP).

Direktur Utama PT ASDP periode 2017-2024 Ira Puspadewi yang menjadi terdakwa dalam perkara itu pun dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan melawan hukum.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan kerugian negara tersebut merupakan selisih antara harga transaksi dengan nilai yang diperoleh PT ASDP.

Baca Juga:

"Nilai kerugian yang besar dan hampir mendekati kerugian total ini mencerminkan dampak finansial dan bisnis akuisisi terhadap PT ASDP pada saat akuisisi," ujar Budi dalam keterangan persnya, Minggu (23/11).

Budi memaparkan kerugian negara terjadi akibat pengondisian proses dan hasil penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

"Pengondisian kapal terjadi atas sepengetahuan Direksi PT ASDP, sementara nilai valuasi saham disesuaikan dengan ekspektasi direksi, termasuk penentuan Discount on Lack of Marketability yang lebih rendah dari opsi yang tersedia," jelasnya.

Baca Juga:

KPK juga menemukan kondisi kesehatan keuangan PT JN dalam tren menurun sebelum akuisisi. "Hal tersebut tidak menjadi pertimbangan direksi dan tidak dievaluasi bersama konsultan due diligence untuk menilai kelayakan akuisisi," tambah Budi.

Lebih lanjut Budi mengungkapkan, lebih dari 95 persen nilai aset PT JN merupakan kapal berusia di atas 30 tahun yang nilai bukunya sudah dinaikkan sehingga overstated.

KPK beberkan modus kerugian negara Rp1,25 triliun dalam akuisisi PT JN oleh PT ASDP melalui pengondisian valuasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  Asdp  Ira Puspadewi   Kasus Korupsi 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp