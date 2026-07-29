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JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Ada Rapat 16 Juni 2025

Rabu, 29 Juli 2026 – 08:03 WIB
KPK Menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Ada Rapat 16 Juni 2025 - JPNN.COM
Ilustrasi KPK. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT dengan menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Sebelum dilantik sebagai Bupati Pemalang pada 20 Februari 2025, Anom pernah menjabat sebagai Direktur BUMN PT Wijaya Karya Reality.

Pada Pilbup Pemalang 2024, Anom mencalonkan diri sebagai Bupati Pemalang dari jalur independen.

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“Benar (OTT terhadap Bupati Pemalang," kata Fitroh Rohcahyanto, Rabu (29/7).

KPK pun memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sementara itu, KPK sempat melakukan rapat koordinasi pencegahan korupsi dengan Bupati Pemalang dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang di Gedung Merah Putih KPK pada 16 Juni 2025.

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KPK menyoroti tiga titik rawan korupsi di Pemkab Pemalang, seperti penganggaran, pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan sumber daya manusia.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Pemalang menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan demi kesejahteraan masyarakat.

Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi bahwa ada OTT KPK terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

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TAGS   Bupati Pemalang Anom Widiyantoro  Bupati Pemalang  Anom Widiyantoro  OTT KPK  KPK  korupsi 

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