Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK OTT 5 Orang di Banten, Siapa yang Diamankan?

Kamis, 18 Desember 2025 – 11:56 WIB
KPK OTT 5 Orang di Banten, Siapa yang Diamankan? - JPNN.COM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan lima orang dalam kegiatan penyelidikan di wilayah Banten. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan lima orang dalam kegiatan penyelidikan di wilayah Banten. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi tersebut.

"Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, Tim mengamankan sejumlah lima orang di wilayah Banten," kata Budi Prasetyo.

Ia menambahkan bahwa proses hukum terhadap kelima orang tersebut masih terus berjalan. "Saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada para pihak," ujarnya.

Baca Juga:

Budi Prasetyo menyatakan bahwa identitas serta kasus yang melatarbelakangi pengamanan kelima orang tersebut akan diumumkan kemudian. "Siapa saja yang diamankan, terkait apa, kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya," katanya.

Juru Bicara KPK itu mengajak publik untuk menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berlangsung. "Kita sama-sama tunggu prosesnya ya," pungkas Budi Prasetyo. (tan/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:

KPK amankan lima orang di Banten dalam penyelidikan tertutup. Pemeriksaan intensif masih berlangsung. Identitas dan kasusnya akan diumumkan kemudian.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  Banten  OTT  Tangerang 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp