Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK OTT 7 Orang di Sultra, Salah Satunya Bupati Kolaka Timur Abdul Azis

Jumat, 08 Agustus 2025 – 13:53 WIB
KPK OTT 7 Orang di Sultra, Salah Satunya Bupati Kolaka Timur Abdul Azis - JPNN.COM
Bupati Kolaka Timur Abdul Azis saat menyerahkan SK bagi 510 orang PNS dan PPPK di aula Pamkab Koltim, Jumat. (ANTARA/HO-Diskominfo Koltim)

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis. Penangkapan Abdul Azis tersebut bukan sebuah drama.

Oleh sebab itu, KPK mengatakan akan menjelaskan kronologi OTT Abdul Azis tersebut kepada publik.

“Nanti kami jelaskan kronologi dan konstruksi perkaranya seperti apa supaya masyarakat juga bisa menilai bahwa ini bukan drama, tetapi memang ada fakta-fakta perbuatannya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Baca Juga:

Sementara itu, Budi mengatakan bahwa KPK dalam kegiatan OTT tersebut mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Sultra.

Sebelumnya, KPK dikabarkan telah melakukan OTT dan menangkap Abdul Azis, sehingga dirinya membantah informasi tersebut. Adapun kasus tersebut berkaitan dengan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sakit.

"Alhamdulillah, hari ini saya ada di samping Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III DPR) dalam kondisi baik dan siap untuk menghadiri Rakernas NasDem," ujar Abdul Aziz kepada jurnalis jelang Rakernas NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/8) sore.

Baca Juga:

Pada Kamis (7/8) malam, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan pihaknya telah menangkap tujuh orang dari dua lokasi terkait OTT di Sultra.

“Tim yang di Jakarta membawa atau mengamankan tiga orang. Kemudian tim dari Kendari atau Sulawesi Tenggara, kami mengamankan 4 orang,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8) malam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK OTT Bupati Kolaka Timur  Bupati Kolaka Timur Abdul Azis  Bupati Kolaka Timur Kena OTT KPK  KPK 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp