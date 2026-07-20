Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Ruang Kerja Disegel

Senin, 20 Juli 2026 – 16:17 WIB
KPK OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Ruang Kerja Disegel - JPNN.COM
Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dalam sesi wawancara cegat di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. ANTARA/HO-Diskominfotik Lombok Barat

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, pada Senin (20/7). Penindakan tersebut dibenarkan oleh pimpinan KPK, sementara lembaga antirasuah belum mengungkap perkara yang melatarbelakangi operasi tersebut.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan informasi penangkapan tersebut saat dikonfirmasi awak media.

"Benar," kata Fitroh.

Baca Juga:

Saat ditanya apakah Lalu Ahmad Zaini telah diamankan dalam operasi tersebut, Fitroh kembali menegaskan, "Sudah."

Hingga kini, KPK masih melakukan rangkaian pemeriksaan dan belum menyampaikan secara resmi konstruksi perkara maupun pihak-pihak lain yang turut diamankan dalam OTT tersebut.

Seiring operasi senyap itu, ruang kerja Bupati Lombok Barat di kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Lombok Barat disegel oleh penyidik KPK. Penyegelan dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Akhmad Saikhu.

Baca Juga:

"Iya, begitu paginya kami masuk kantor, situasinya sudah seperti itu (tersegel dengan lambang KPK)," ujar Saikhu.

Menurut Saikhu, pada dini hari sebelum penyegelan, Bupati bersama jajaran pemerintah daerah masih sempat menghadiri kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di halaman kantor bupati. Namun, saat para pegawai kembali bekerja pada pagi hari, ruang kerja bupati telah dipasangi segel KPK.

KPK mengamankan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dalam OTT, kantor bupati disegel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  OTT  Lalu Ahmad Zaini  bupati lombok barat  ott bupati lombok barat 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp