KPK OTT Bupati Muara Enim dan 9 Orang Lainnya

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sepuluh orang dalam operasi tangkap tangan di Jakarta dan Sumatera Selatan, Senin (8/6). Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa tim penyelidik masih bekerja di lapangan.

"Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan. Lima orang dari unsur Pemkab Muara Enim, salah satunya Bupati. Kemudian lima orang lainnya dari pihak swasta," ujar Budi Prasetyo.

"Tim masih di lapangan, kami akan update kembali perkembangannya," tambahnya.

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Budi Prasetyo menjelaskan perkara ini terkait dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dari pihak swasta. Namun ia menegaskan bahwa Bupati Muara Enim H Edison yang diamankan belum akan dibawa ke Jakarta malam ini.

"Untuk teman-teman terkait dokumentasi, info per saat ini Bupati belum akan dibawa malam ini ya," pungkasnya.

KPK akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. (tan/jpnn)



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